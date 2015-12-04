القبض على قياديين إخوانيين بالبحيرة لتورطهما فى أعمال عنف

تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط قياديين بجماعة الإخوان الإرهابية بالبحيرة.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها ضباط فرع الأمن الوطنى بالبحيرة لضبط قيادات وكوادر الجماعة الإرهابية وأعوانهم المتهمين فى قضايا كثيرة أبرزها حرق ديوان عام مبنى محافظة البحيرة، وحرق مركز شرطة حوش عيسى، والتحريض على العنف.

وتمكن ضباط إدارة البحث الجنائى، برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير المباحث، والعميد خالد عبد الحميد، رئيس المباحث، والعميد حازم حسن، وكيل المباحث، من ضبط (2) من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى، وهما كل من "عبد المجيد.ع.ب"، ومقيم كوم حمادة، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 4951 لسنة 2014 إدارى مركز شرطة كوم حمادة تحريض على التظاهر وأعمال عنف.

كما تم ضبط "محمد.ر.أ"، ومقيم كوم حمادة، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية 2010 لسنة 2014 إدارى مركز كوم حمادة تحريض على التظاهر وأعمال عنف.