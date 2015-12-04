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بالصور..انتخاب مجلس إدارة لجنة فض المنازعات ببيت العائلة المصرية بأسيوط

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بالصور..انتخاب مجلس إدارة لجنة فض المنازعات ببيت العائلة المصرية بأسيوط بالصور..انتخاب مجلس إدارة لجنة فض المنازعات ببيت العائلة المصرية بأسيوط
شهدت قاعة الاجتماعات بمقر بيت العائلة المصرية بأسيوط، انتخابات داخلية لاختيار أول مجلس إدارة للجنة فض المنازعات، بمشاركة 38 عضوا من لجان فض المنازعات بالمحافظة، ترأس الجلسة الشيخ على أبو الحسن، رئيس بيت العائلة بأسيوط، وأدار الجلسة الشيخ سيد عبدالعزيز، أمين عام بيت العائلة بالمحافظة.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>وأسفرت الانتخابات عن فوز ممتاز العريان، بمنصب رئيس لجنة فض المنازعات ببيت العائلة بأسيوط، والدكتور أحمد ماهر، بمنصب وكيل اللجنة، جمال محمد إسماعيل، منسقا عاما للجنة، وماهر رشدى، أمينا لصندوق اللجنة، مجدى كريم، مستشارا قانونيا.

واقترحت اللجنة ، فى النقاش الذى تم فتحه بعد الانتهاء من عملية التصويت، أن يتم التنسيق مع الجهات الأمنية بالمحافظة، للقضاء على الخصومات الثأرية وإنهاء النزاعات والخلافات التى تؤدى إلى صراعات عائلية يتولد عنها الثأر.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>وأوضح الشيخ سيد عبد العزيز، أمين عام بيت العيلة بأسيوط، أن اللجنة تمكنت خلال الفترة الماضية من إنهاء أكثر من 24 خصومة ثأرية وخلافات عائلية، بكافة مراكز المحافظة.

وأشار الشيخ سيد، إلى أن تشكيل اللجنة عن طريق الانتخاب المباشر، جاء تفعيلا لدورها فى المجتمع وتوزيع المهام والأدوار بين أعضاء اللجنة، لضمان العمل بشكل منظم، والاستثمار الأمثل لكافة طاقات أعضاء اللجنة، وتنظيم جلسات الصلح بشكل يتناسب مع طبيعة كل خصومة أو خلاف
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>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

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