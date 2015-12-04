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11 يناير المقبل.. موعد امتحانات نصف العام بالوادى الجديد

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11 يناير المقبل.. موعد امتحانات نصف العام بالوادى الجديد 11 يناير المقبل.. موعد امتحانات نصف العام بالوادى الجديد
أعلن قطاع التربية والتعليم بالوادى الجديد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول لمراحل النقل والشهادات للعام الدراسى 2015/ 2016، حيث تم إخطار الإدارات المختلفة بالمواعيد للتنسيق مع المدارس التابعة لكل إدارة للاستعداد والتجهيز للامتحانات فى المواعيد المحددة.

وقال صلاح محمد صلاح، مدير عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، فى تصريح صحفى، إن بداية الامتحانات قد تحددت يوم 11 يناير 2016، على أن تنتهى الامتحانات 28 يناير 2016 حيث تم الانتهاء من كافة التجهيزات باللجان الامتحانية ومراعاة الالتزام بمواصفات الاختبار الجيد وكذلك التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين الامتحانات.

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مصر 365