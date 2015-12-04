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مصرع "عروسة" بليلة زفافها وإصابة 13 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بأسيوط

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مصرع "عروسة" بليلة زفافها وإصابة 13 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بأسيوط مصرع "عروسة" بليلة زفافها وإصابة 13 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بأسيوط
لقيت عروسا مصرعها ، وأصيب 13 آخرين خلال حادث تصادم بين سيارتين بالقرب من قرية باقور التابعة لمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطاراً من رئيس مباحث مركز شرطة أبوتيج يفيد بوقوع حادث تصادم ووقوع وفيات ومصابين.

انتقلت سيارات الاسعاف وقوات الشرطة إلى موقع الحادث وأفادت المعاينة الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكى وأسفر الحادث عن مصرع " نهال .ك " " عروس " ليلة زفافها فى العقد الثالث من عمرها وإصابة 13 آخرين بينهما العريس وشقيقته بحالة خطيرة .
>تم نقل جثة المتوفاة لمشرحة مستشفى أبوتيج المركزى تحت تصرف النيابة، بينما تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج اللازم .

جار تحرير المحضر اللازم وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير حركة المرور .
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مصر 365