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أحمد المسلمانى وشوبير وزينة وهيثم شاكر يشاركون بعزاء والدة شريهان أبو الحسن

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أحمد المسلمانى وشوبير وزينة وهيثم شاكر يشاركون بعزاء والدة شريهان أبو الحسن أحمد المسلمانى وشوبير وزينة وهيثم شاكر يشاركون بعزاء والدة شريهان أبو الحسن
شارك الإعلاميون أحمد المسلمانى، وأسامة منير، وأحمد شوبير، والفنانة زينة، والفنان هيثم شاكر والشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، مساء اليوم الجمعة، فى عزاء والدة الإعلامية شريهان أبو الحسن المذيعة بقناة " ON TV "، ووالدة زوجة الكاتب الصحفى خالد صلاح،المقام بمسجد أبو المكارم الزغل بصلاح سالم بجوار كوبرى الفردوس.

كما شارك فى العزاء، اللواء هانى عبد اللطيف، مدير كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة، واللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، والمستشار أحمد الفضالى، رئيس تيار الاستقلال، والشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الاوقاف، والإعلامى بهاء عباده كبير المذيعين باذاعة القران الكريم، ومحمود الهوارى، رئيس تحرير "وشوشة"، ومحمد الغول عضو مجلس النواب، ومحمد الباز رئيس التحرير التنفيذى لجريدة البوابة نيوز.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

خالد الجندى ولميس الحديدى ومى عز الدين يشاركون بعزاء والدة شريهان أبو الحسن

محمد هنيدى وخالد سليم ومحمد عبد المنصف يشاركون بعزاء والدة شريهان أبو الحسن

نقيب المحامين ووائل الإبراشى ومحمود مسلم يشاركون بعزاء والدة شريهان أبو الحسن

إيهاب طلعت وعمرو الكحكى ومحمد الغيطى يشاركون بعزاء والدة شريهان أبو الحسن

وزير الأوقاف وأحمد أبو هشيمة يشاركان بعزاء والدة الإعلامية شريهان أبو الحسن
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