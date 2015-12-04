هاشتاج"سلموا_المعبر"الأكثر تداولا فى غزة يطالب حماس بتسليم معبر رفح للسلطة

دشن نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر، هاشتاج بعنوان "#سلموا_المعبر" طالبوا فيه حركة حماس بتسليم المعابر للسلطة الوطنية الفلسطينية لضمان فتحه لمدة طوال العام.

وتصدر الهاشتاج الترتيب الأول فى فلسطين نتيجة كثرة تداوله من قبل المواطنين الفلسطينيين الذين نشروا عشرات الصور التى تجسد معاناة المواطن الفلسطينى البسيط والعديد من المرضى، محملين حركة حماس المسؤولية نتيجة ترشيحها لعناصر تابعة لها للمرور وطلب رشاوى تصل إلى 4 آلاف دولار عن الشخص الواحد كى تسهل دخوله إلى مصر.

وحمل النشطاء حركتى فتح وحماس مسؤولية ما يجرى على معبر رفح البرى بسبب الانقسام الداخلى وعدم تحقيق المصالحة الوطنية، إضافة لرفض حركة حماس تسليم المعابر لحكومة الوفاق الوطنى.

وكتب أحد النشطاء تدوينة هاجم فيها حركة حماس قائلا: العصابة التى تدير معبر رفح.. من أجل معاناة الشعب تخلوا عن الدولارات.. لولا أن الذى يدير المعبر يستفيد بآلاف الدولارات لما تمسك بالمعبر..كفاية سرقة وتحكم برقاب الناس..#سلموا_المعبر.

وقال آخر: حماس لا تريد أن تقتنع بأنهما فاشلة فى إدارة أى شىء.. فقط تبرع فى التلاعب بمشاعر الناس ولحس أدمغتهم بكلام الله والرسول #سلموا_المعبر.

فيما كتب المدون الفلسطينى طارق الفرا تدوينة قال فيها: كم التغريدات على هاشتاج #سلموا_المعبر يؤكد أن الشعب مشحون ضد حماس وأفعالها فى قطاع غزة وخصوصًا رفضها تسليم المعبر وإبقاء المشكلة من طرفها.



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