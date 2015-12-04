مساعد وزير "المالية": بدء توزيع كروت الوقود لـ"التوك توك" الأحد المقبل

قال الدكتور عمرو بدوى، مساعد أول وزير المالية للتطوير المؤسسى، إنه تم الانتهاء من طباعة وتسليم كروت البنزين والسولار إلى إدارات المرور فى 27 محافظة بمجموع 5.7 ملايين كارت تمثل 100% من المركبات المسجلة، مناشدًا المواطنين الذين لم يتسلموا الكروت الخاصة لمركباتهم بسرعة التوجه إلى وحدات المرور التابعة لهم لاستلامها.

وأضاف "بدوى"، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامى معتز بالله عبد الفتاح، على قناة "المحور"، أنه سيتم بدء توزيع كروت الوقود لمركبات "التوك توك" بداية من الأحد المقبل 6 ديسمبر الحالى، وذلك بالتعاون بين وزارتى المالية والتنمية المحلية؛ حيث تم وضع خطة متكاملة للتوزيع بالمحافظات المختلفة، تبدأ بالفيوم أولا فى مركز أبشواى .

وأكد مساعد أول وزير المالية للتطوير المؤسسى، أنه سيتم تسليم الكارت مجانا بعد تقديم صورة من مستند ملكية المركبة،وتابع :" كروت البنزين ستضع حدا لبيعه بالسوق السوداء".