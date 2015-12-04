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فيديو| خبير سياسي: أوروبا تسعى لتدارك تقصيرها في محاربة «داعش»

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فيديو| خبير سياسي: أوروبا تسعى لتدارك تقصيرها في محاربة «داعش» فيديو| خبير سياسي: أوروبا تسعى لتدارك تقصيرها في محاربة «داعش»

خطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية والسياسية في جامعة باريس

اعتبر خطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية والسياسية في جامعة باريس، أن محاربة أوروبا لتنظيم “داعش” الإرهابي هي محاولة لتدارك التقصير الدولي بحق الأزمات التي عاشتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة دون محاولة لإنهاء الوضع.
> وأوضح أبو دياب خلال لقاءٍ له لبرنامج “وراء الحدث” المذاع على فضائية “الغد العربي” ، مع الإعلامي سفيان ثابت، أن هناك مراجعة أوروبية شامله خاصة من دول فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بشأن الاستراتيجية الخاصة بالتعامل مع ملف الشرق الأوسط والإرهاب، لافتاً إلى أن التحركات الفرنسية والبريطانية ساهمت باتساع دائرة المشاركين في الحرب ضد داعش لتشمل برلين لأول مرة.

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