تهاني الجبالي: بوتين سيدعم قيام دولة كردية داخل تركيا ردًا على إسقاط الطائرة الروسية

قالت المستشارة تهاني الجبالي، إن انتقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من تركيا عقب إسقاط الطائرة الروسية، لن يأتي باستخدام القوة الغليظة أو العسكرية، بل سيكون من خلال إقامة الدولة الكردية، ودعم حزب العمال الكردي.

وأضافت الجبالي، في تصريح خاص لوكالة ONA، أن ذلك الإجراء سيقتطع 970 كيلو مترًا من تركيا، لصالح الدولة الكردية، وبذلك يتمكن بوتين من تقسيم تركيا، بدلا من استخدام القوى العسكرية، مؤكدة أن تقسيم دولة بحجم تركيا سيؤثر على خريطة العلاقات الدولية في العالم، خصوصًا أن لتركيا علاقات هامة مع دول أوروبية عدة كما أنها جزء هام من حلف “الناتو”.

وحول سبل دعم الدولة الكردية، تابعت الجبالي، أن كل سبل الدعم الروسية لحزب العمال الكردي مطروحة ماديا وعسكريا، مشيرة إلى أن الصراع المقبل بين روسيا وتركيا سيكون الأخطر في الفترة المقبلة، لافتة إلى أن الدور الأمريكي سيكون مؤثرا أيضا لكن دون أن تنوه عن ماهية هذا الدور وقالت “دعونا لا نستبق الأحداث”.