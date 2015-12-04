أخبار عاجلة

لكل شيء مفتاح فما هي مفاتيح السعادة؟ -
السفيرة عزيزة تحتفل بيوم اليتيم في دار لذوي الإحتياجات الخاصة -
كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: تصريحات مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة بعد لقاء بيدفيست وردود فعل نجوم الفريق -
الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية -
كأس الكونفدرالية: لقاءات مع نجوم سموحة بعد التعادل السلبي مع بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي -
لماذا نخاف من الظلام ؟ -
سيدة تقتحم بسيارتها غرفة نوم وتصطدم بالسرير -
نائبة: الدبلوماسية المصرية قادرة على إذابة كافة الخلافات مع السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تهاني الجبالي: بوتين سيدعم قيام دولة كردية داخل تركيا ردًا على إسقاط الطائرة الروسية

Google+ Print
تهاني الجبالي: بوتين سيدعم قيام دولة كردية داخل تركيا ردًا على إسقاط الطائرة الروسية تهاني الجبالي: بوتين سيدعم قيام دولة كردية داخل تركيا ردًا على إسقاط الطائرة الروسية

تهاني الجبالي

قالت المستشارة تهاني الجبالي، إن انتقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من تركيا عقب إسقاط الطائرة الروسية، لن يأتي باستخدام القوة الغليظة أو العسكرية، بل سيكون من خلال إقامة الدولة الكردية، ودعم حزب العمال الكردي.

وأضافت الجبالي، في تصريح خاص لوكالة ONA، أن ذلك الإجراء سيقتطع 970 كيلو مترًا من تركيا، لصالح الدولة الكردية، وبذلك يتمكن بوتين من تقسيم تركيا، بدلا من استخدام القوى العسكرية، مؤكدة أن تقسيم دولة بحجم تركيا سيؤثر على خريطة العلاقات الدولية في العالم، خصوصًا أن لتركيا علاقات هامة مع دول أوروبية عدة كما أنها جزء هام من حلف “الناتو”.

وحول سبل دعم الدولة الكردية، تابعت الجبالي، أن كل سبل الدعم الروسية لحزب العمال الكردي مطروحة ماديا وعسكريا، مشيرة إلى أن الصراع المقبل بين روسيا وتركيا سيكون الأخطر في الفترة المقبلة، لافتة إلى أن الدور الأمريكي سيكون مؤثرا أيضا لكن دون أن تنوه عن ماهية هذا الدور وقالت “دعونا لا نستبق الأحداث”.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا