كومان: جاري نيفيل؟ مقعد تدريب فالنسيا ليس سهلا

لندن، (إفي): أكد الهولندي، رونالد كومان، المدير الفني الحالي لساوثامبتون الإنجليزي وفالنسيا الإسباني سابقا، اليوم الجمعة أن مقعد المدير الفني للأخير يعد "صعبا للغاية" وذلك بعدما تم سؤاله عن رأيه في تعيين الإنجليزي جاري نيفيل مديرا فنيا للفريق خلفا للبرتغالي نونو سبيريتو سانتوس.

وقال المدرب الهولندي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام أستون فيلا غدا السبت في إطار الجولة الخامسة عشر للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميير ليج) "مقعد المدير الفني في فالنسيا صعب للغاية. عندما كنت مديرا فنيا للفريق، كانت الأمور صعبة جدا ولم تسر على نحو جيد. والأمر لايزال معقدا حتى الوقت الراهن".

وواصل في نفس الصدد "من المهم تعلم اللغة. هل يتكلمها جاري؟ فشقيقه سيكون إلى جواره هناك، ولكن الأمور تختلف عندما يجب أن تتم ترجمة كل شيء لك. على الرغم من أن عمله مع شقيقه سيكون شيئا مميزا بالنسبة له".

وأشرف المدرب الهولندي، 52 عاما، على ناصية الأمور الفنية لفالنسيا في عام 2007 خلفا للإسباني كيكي سانشيز فلوريس، المدير الفني الحالي لواتفورد الإنجليزي.

وظل كومان على مقعد المدير الفني لمدة موسم واحد خاض خلالها 34 مباراة، فاز في 11 وتعادل في 9 وهزم في 14 ، وقاد الفريق للفوز بلقب كأس الملك وقتها.

وأقيل كومان من منصبه يوم 21 أبريل/نيسان عام 2008 بعدما تلقى هزيمة كبيرة على يد أثليتك بلباو (5-1) على ملعب "سان ماميس".