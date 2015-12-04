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وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي لبحث التطورات الإقليمية

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وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي لبحث التطورات الإقليمية وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي لبحث التطورات الإقليمية

سامح شكري

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالًا هاتفيًا مساء الجمعة 4 ديسمبر من نظيره الأمريكي جون كيري، وذلك لمواصلة المشاورات التي جرت بينهما على هامش قمة المناخ بباريس حول التطورات المتعلقة بالأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة من أجل التعامل مع الازمتين السورية والليبية.
> وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين حرصا على تبادل التقديرات فيما يتعلق بجهود تشكيل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مخرجات اجتماع فيينا 2 الخاص بالأزمة السورية، حيث تم الإتفاق على استمرار التشاور بينهما خلال الأيام القادمة من أجل تنسيق الجهود والتحركات على المسرحين الإقليمي والدولي.

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