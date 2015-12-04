مصدر أمنى: جنود أتراك دخلوا قضاء الموصل لتدريب قوات عراقية

قال مصدر أمنى تركى لرويترز اليوم الجمعة إن عدة مئات على الأقل من الجنود الأتراك قد ارسلوا لتقديم خدمات تدريب فى قضاء الموصل بشمال العراق وإن الدول الأعضاء فى تحالف يقصف تنظيم الدولة الإسلامية على علم بهذا التحرك.

وقال المصدر الذى رفض الكشف بدقة عن عدد الجنود الذين تم نشرهم "الجنود الأتراك وصلوا بعشيقة فى قضاء الموصل. إنهم هناك فى إطار عمليات تدريب دورية. دخلت كتيبة واحدة إلى المنطقة."

>