طائرة تستهدف فى جنوب اليمن القيادى بتنظيم القاعدة الإرهابى حلال بلعيدى

ذكر مصدر محلى فى مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين جنوب اليمن أن الغارة الجوية التى وقعت بعد ظهر اليوم بالمدينة كانت تستهدف القيادى فى تنظيم القاعدة الإرهابى جلال بلعيدى الملقب بأبو حمزة الزنجبارى ، لكنه نجا من الهجوم.

ونقلت صحيفة عدن الغد بموقعها الالكترونية عن شهود عيان أنهم شاهدوا بلعيدى فى موقع الغارة عقب وقوعها بدقائق ، واكدوا أن القصف استهدف سيارة كان على متنها لكن الصواريخ لم تنفجر.

كانت طائرة حربية قد استهدفت بلعيدى اليوم ولم يعرف ما اذا كانت طائرة أمريكية بدون طيار أو طائرة تابعة لدول التحالف العربى ، اذ أفاد شهود عيان أنهم سمعوا صوت طائرة قبل حدوث انفجار ، وأن الطائرة أطلقت 3 صواريخ انفجر أحدها.

يذكر أن تنظيم القاعدة كان قد سيطر على مدينة جعار ثانى مدن محافظة أبين أمس الأول ، وأعدموا على السيد شقيق عبد اللطيف السيد قائد اللجان الشعبية المناوئة لهم ، وذكرت أنباء بعد ذلك انهم هربوا من المدينة خوفا من قيام قوات الجيش بمهاجمتها أو حدوث غارات من طائرات التحالف ، ولكن التنظيم أكد أنه مازال فى جعار حتى الآن ، ونشر العشرات من عناصره وسط المدينة وأقاموا عددا من نقاط التفتيش.

وبعد صلاة الجمعة ، وزعت عناصر التنظيم منشورات تضمنت رصد مكافأة مالية قدرها 7 ملايين ريال لكل من يدلى بمعلومات توصل إلى مكان قائد اللجان الشعبية فى أبين عبد اللطيف السيد أو تؤدى إلى مقتله.