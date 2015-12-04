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أخبار ليبيا اليوم..طائرات فرنسية نفذت طلعات استطلاعية على مناطق داعش

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أخبار ليبيا اليوم..طائرات فرنسية نفذت طلعات استطلاعية على مناطق داعش أخبار ليبيا اليوم..طائرات فرنسية نفذت طلعات استطلاعية على مناطق داعش
ركزت أخبار ليبيا اليوم على وثيقة رئاسية فرنسية تفيد بأن الطائرات الحربية الفرنسية نفذت طلعات استطلاعية فوق المناطق التى يسيطر عليها تنظيم داعش فى ليبيا، وتناولت أخبار ليبيا اليوم ما تردد من تخريج دفعة لأشبال الخلافة فى سرت.
>وتناولت أخبار ليبيا اليوم ما أظهرته وثيقة رئاسية إعلامية فرنسية كشفت عن قيام الطائرات الحربية الفرنسية نفذت طلعات استطلاعية فوق المناطق التى يسيطر عليها تنظيم داعش فى ليبيا وتعتزم القيام بمهام أخرى فوق البلاد.

وجاء فى ملف صحفى وزع قبل الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند لحاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول المتمركزة قبالة ساحل سوريا، اليوم الجمعة، أن الطائرات نفذت طلعتين يومى 20 و21 نوفمبر تشرين الثانى حول بلدتى سرت وطبرق.

وأفادت أخبار ليبيا اليوم بأن الوثيقة قالت إن هناك "نية للقيام بطلعات أخرى للمراقبة والاستطلاع."

فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم ما أعلنته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ إزاء إعلان تنظيم "داعش" الإرهابى بمدينة سرت، عن عزمه تخريج الدفعة الأولى لأطفال بما يسمى "أشبال الخلافة" تم تجنيدهم وتدريبهم للقتال والانضمام فى صفوف التنظيم.

وذكرت اللجنة أن آلاف المدنيين باتوا ضحية الإرهاب والعنف فى ليبيا، وخاصة شرائح الأطفال والنساء والشباب الذين يتعرضون للاختطاف والاعتقال والترهيب والإرهاب النفسى ويعانون ظروف معيشية وإنسانية سيئة للغاية جراء تصاعد وتيرة جرائم وانتهاكات التنظيمات الإرهابية بمدن درنة وبنغازى وأجدابيا وسرت المنكوبة إنسانيًا.

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مصر 365