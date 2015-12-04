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الدفاع الروسية: غاراتنا دمرت 12 محطة استخراج للنفط فى سوريا

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الدفاع الروسية: غاراتنا دمرت 12 محطة استخراج للنفط فى سوريا الدفاع الروسية: غاراتنا دمرت 12 محطة استخراج للنفط فى سوريا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الغارات التى نفذتها مقاتلاتها خلال الساعات الـ24 الأخيرة، أسفرت عن تدمير 12 محطة لاستخراج النفط استخدمها تنظيم "داعش" الإرهابى.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم - إن الغارات أسفرت أيضًا عن تدمير 40 صهريجًا يستخدمها عناصر التنظيم الإرهابى فى تهيب المشتقات النفطية.

وأكد كوناشينكوف أن قوات التحالف الأمريكى ضاعفت عدد طائراتها بلا طيار ثلاث مرات، وتقوم بطلعات استطلاعية على طول الحدود التركية - السورية.

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مصر 365

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