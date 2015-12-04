السجن ل11 مغربيا فى "قضايا ارهاب"

قضت الغرفة المختصة فى قضايا الإرهاب فى المغرب بالسجن بين سنتين وسبع سنوات بحق احد عشر متهما تمت ملاحقتهم فى "قضايا لها علاقة بالإرهاب".

وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الجمعة فإن الأحكام صدرت الخميس عن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة قضايا مكافحة الإرهاب فى محكمة الاستئناف بسلا.

واضاف المصدر ان المتهمين لوحقوا بتهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية فى إطار مشروع جماعى يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وجمع أموال بنية استخدامها فى أفعال تكون جريمة إرهابية، وتحريض الغير على ارتكاب فعل إرهابى يكون جريمة إرهابية".

وتابع ان ممثل النيابة العامة التمس إدانة المتهمين وفق فصول الملاحقة استنادا إلى تصريحاتهم فى مختلف مراحل التحقيق فى حين التمس الدفاع البراءة لانعدام أركان تكوين جريمة إرهابية.

وسبق للمحكمة نفسها أن قضت فى السادس من تشرين الثاني/نوفمبر بالسجن بين سنتين وأربع سنوات بحق ستة متهمين لوحقوا فى ملفات مختلفة فى "قضايا لها علاقة بالإرهاب".

كما قضت فى أكتوبر بالسجن بين سنة وعشر سنوات لثمانية متهمين لوحقوا فى ملفات مماثلة.

وفى الثانى من أكتوبر قضت المحكمة بسجن 19 متهما بين سنة وست سنوات بعدما وجهت اليهم تهما مختلفة فى ملفات تتعلق ب"ارتكاب أفعال ارهابية".

كما حكم فى 17 سبتمبر على أربعة مغاربة بالسجن فى ملفات منفصلة فى قضايا مرتبطة بالارهاب فى حين برىء خامس.

وافاد تقرير صدر بداية نوفمبر عن وزارة العدل والحريات المغربية أنه منذ بداية 2015 حتى 23 سبتمبر، "تم تسجيل حوالى 214 ملفا تتعلق بقضايا الإرهاب، تمت فيها ملاحقة 230 متهما".

وغداة اعتداءات باريس فى 13 نوفمبر التى خلفت 130 قتيلا وأكثر من 350 جريحا، اعلنت الرباط تفكيك "خليتين ارهابيتين" من ثلاثة واربعة أشخاص على التوالي، اضافة الى توقيف مغربى موال لتنظيم الدولة الإسلامية فى شمال شرق البلاد.

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