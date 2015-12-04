احذروا.. عربات الشوبينج تنقل الجراثيم والبكتيريا.. وطرق للوقاية من العدوى

عربات الشوبينج فى السوبر ماركت، وفى المولات ومحال الملابس، والمحلات التجارية المختلفة، تتناقلها الأيدى على مدار اليوم، لتصبح مقابضها وأماكن الإمساك بها تدريجيا أكبر مصدر داخل تلك المحال لنقل العدوى البكتيرية والجراثيم، كذلك تنقل الفيروسات والأمراض الجلدية، هذا ما أكد عليه الدكتور أيمن محمد أخصائى الأمراض الجلدية فى حديثه عنها.

وتابع الدكتور أيمن حديثه مؤكدا على أن عربات الشوبينج تتناقلها الأيدى، وتمسك بها كل الفئات والأنواع من البشر على مدار اليوم، والأيدى هى الناقل والوسيلة الأهم فى جسم الإنسان للبكتيريا والعدوى، والتى تحتاج لتنظيفها الدائم وغسيلها للتخلص من الشوائب العالقة فيها والجراثيم التى تظل عالقة على أسطح تلك العربات ومقابضها لفترات طويلة لتنشط وتتكاثر وتنتقل عن طريق اليد من يد لأخرى.

وأوضح أخصائى الجلدية أن هذه الحقيقة تجعل الشخص غير قادر على التحكم فى محيطه الملىء بالجراثيم والبكتيريا والعدوى المتنقلة، وخاصة عربات الشوبينج الخاصة بالطعام، فى السوبر ماركت، فعن طريقها تنتقل الكثير من البكتيريا الضارة والقاتلة التى تنتقل عبر الإمساك بالأغذية النيئة كاللحوم والدجاج والسمك، وهى السلمونيلا، كذلك انتقال العدوى بالبرد والأنفلونزا والنزلات المعوية، والأمراض الجلدية المختلفة.

ولذا شدد أخصائى الجلدية على ضرورة الالتزام بعدة قواعد صحية عند التسوق أو استخدام عربات الشوبينج من أهمها :

- اصطحب الوايبس خارج المنزل فى كل مرات تسوقك ونزهاتك، وعليك بمسح يديك جيدا قبل الإمساك بمقابض العربات، مع مسح مقابض العربة نفسها.

- اغسل يديك طوال اليوم وعلى مدار الساعة كلما أمكنك، وبعد الفروغ من الشوبينج توجه إلى أقرب حمام لغسيل يديك جيدا بعد هذه الرحلة.

- ابتعد عن كثرة ملامسة يديك أثناء التسوق لأنفك وعينيك وفمك.

- إياك ولعق أصابعك أو وضع أظافرك فى فمك.

- إياك وتذوق أى نوع من الطعام بيديك متسختين بعد الشوبينج أو أثناؤه، بل نظف يديك جيدا.

- اهتم بمعقم اليدين واستخدامه كل بضع ساعات.

- اجعل أطفالك لا يعبثون بعربة الشوبينج، ونظف مكان جلوسهم فيها.

- غسيل اليدين بمواد مطهرة قاتلة للجراثيم واستخدام المناديل المبللة منها يساعد فى الأمر كثيرا.

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