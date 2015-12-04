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فيديو| تامر أمين: ابن رجل أعمال وراء حادث«الملهى الليلي».. والقصة ليست إرهاب

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فيديو| تامر أمين: ابن رجل أعمال وراء حادث«الملهى الليلي».. والقصة ليست إرهاب فيديو| تامر أمين: ابن رجل أعمال وراء حادث«الملهى الليلي».. والقصة ليست إرهاب

 

حادث الملهى الليلي بالعجوزة

أكد الإعلامي تامر أمين أن نتائج التحقيقات الأولية تشير إلى أن المحرض الرئيسي وراء حادث حرق الملهى الليلي بالعجوزة هو ابن أحد رجال الأعمال المهمين في الدولة، قائلا: “شوية شباب اتخانقوا مع قرايب صاحب البار.

وواضح،  أن الواد ده ابن ذوات، وفيه تحقيقات بتقول أنه ابن رجل أعمال مهم، وهو اللي خلى البلطجية يحرقوا المكان”.

 

واستنكر أمين خلال برنامج “الحياة اليوم”، والمذاع عبر فضائية “الحياة”، اليوم الجمعة، أن يكون الحادث نتيجة أي عمل إرهابي أو جهادي، قائًلا: “القصة ملهاش علاقة بعمل إرهابي او إسلامي أو جهادي لو إخواني”.

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