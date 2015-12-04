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العزباوي: مؤتمر «العليا للانتخابات» حمل مفاجآت.. وملف التصويت بالخارج يحتاج مراجعة

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العزباوي: مؤتمر «العليا للانتخابات» حمل مفاجآت.. وملف التصويت بالخارج يحتاج مراجعة العزباوي: مؤتمر «العليا للانتخابات» حمل مفاجآت.. وملف التصويت بالخارج يحتاج مراجعة

يسري العزباوي

قال الباحث السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، يسري العزباوي، إن مؤتمر اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية حمل العديد من المفاجآت، كان أبرزها عدد الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب السياسية بـ 239 صوتا بواقع 43% من جملة الأصوات، مشيراً إلى وجود 4 دوائر بواقع 13 نائبا، خاصة الأحزاب الكبيرة مثل، المصريين الأحرار، والوفد، ومستقبل وطن.
> وأضاف العزباوي خلال مداخلة لقناة “الغد” العربي ، أن هذه النسب ستساعد على تكوين الائتلافات السياسية أو التحالفات البرلمانية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن مسألة تصويت المصريين في الخارج تحتاج إلى المراجعة، لأن نسبة الإقبال على التصويت ضعيفة للغاية.

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