حلم الأولمبياد - تونس تودع البطولة والسنغال تحصد العلامة الكاملة

ودع منتخب تونس بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما بعد الخسارة أمام نظيره الجنوب إفريقي بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى.

وكان نسور قرطاج بحاجة للفوز بأي نتيجة للتأهل، إلا أن الفريق الجنوب إفريقي نجح في الحفاظ على شباكه بدون تلقي أهداف، إلى أن سجلوا الهدف القاتل بالأوقات الأخيرة.

هدف جنوب إفريقيا الوحيد سجله اللاعب مينزي ماسوكو في الدقيقة الـ 85، لينتهي اللقاء بفوز جنوب إفريقيا بهدف مقابل لا شيء.

فوز جنوب إفريقيا رفع رصيده للنقطة السادسة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد المنتخب التونسي عند النقطة الثالثة في المركز الثالث.

على الجانب الأخر، فاز منتخب السنغال على نظيره الزامبي بهدف واحد سجله حابيبو ديالو في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء، ليضمنوا صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بتسع نقاط.

مصر تلتقي مساء السبت مع منتخب مالي ويحتاج المنتخب الأولمبي للفوز مع خسارة أحد طرفي المباراة الأخرى بين الجزائر ونيجيريا بأي نتيجة، أو التعادل بنتيجة أقل من هدفين لكل فريق.

وإذا تأهل المنتخب المصري كأول مجموعة، فسيلتقي مع نظيره الجنوب إفريقي، أما إذا تأهل بالمركز الثاني فسيلتقي مع نظيره السنغالي.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل لأولمبياد ريو دي جانيرو صيف العام المقبل 2016.