بالصور.. ارتفاع عدد المنازل المحترقة فى سوهاج إلى "24" ونفوق 100 حيوان

ارتفع عدد المنازل المحترقة بنجع الدير دائرة مركز دار السلام ، شرقى محافظة سوهاج ، إلى 24 منزلا، بعد أن كانوا 23 منزلا فقط.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد علاء الدين السعيد، مدير إدارة الحماية المدنية على الحريق الذى شب اليوم "بــ 24 منزلا" وتم الدفع بــ " 5 سيارات إطفاء، ومكينتين ضخ مياه، ونتج عن الحريق إصابة أحد أصحاب المنازل بإختناق، بينما خلف الحريق ورائه نفوق 84 رأس غنم ،و16رأس ماشية، وكميات كبيرة من المنقولات المنزلية والغلال والبوص والتبن وأفلاق النخيل بسبب تطاير شرر من فرن بلدى.

كان اللواء أيمن الملاح، حكمدار المديرية قد تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بنشوب حريق بناحية نجع الدير بمركز دار السلام بعدد كبير من منازل النجع، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية ومنعه من الوصول إلى باقى منازل النجع.

وبالإنتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام، والعميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق، والعقيد هشام فوزى وكيل فرع الأمن العام، والنقيب هيثم الحجيرى معاون مباحث المركز بنشوب الحريق بمنزل محمد عبدالحميد إبراهيم، وامتدت النيران لمنازل كمال على حسن، ويوسف أحمد حسين، وعبدالوهاب نورالدين محمد، وعابدين نورالدين أحمد، وعبدالجواد ،نورالدين أحمد ،وعبدالناصر نورالدين أحمد، وكميلة نورالدين أحمد، وسعدالدين ،أحمد حسين ،ومنصور أحمد حسين ،وعمر محمد عبدالحميد، وعلى مكاوى عبدالحميد ،وابو عمرة محمد عبدالحميد، ومحاسن محمد عبدالحميد ، وصابر محمد عبدالحميد، ومحمد مقلد حسين ،ويوسف محمد عبدالحميد ،والسيد يوسف محمد ،وابو الحسن يوسف عبدالحميد ، والسيد حسين عبدالحميد وجمال حسين عبدالحميد ،وعبدالعال حسين ،عبدالحميد ومكاوى عبدالحميد ابراهيم ،وانحصرت التلفيات فى نفوق 84 رأس غنم و16 رأس ماشية وبعض المنقولات المنزلية والغلال.

وبسوال المذكورين رجحا أن سببب الحريق مصدر حرارى من منزل الأول، ونفوا الشبهة الجنائية، وتم إخطار الإدارة البيطرية بدارالسلام لدفن الحيوانات النافقة بطرقة صحية، وتشكيل لجنة من مجلس مدينة دار السلام لحصر التلفيات، وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.



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