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القبض على قيادى إخوانى هارب من حكم قضائى بالسجن المؤبد فى البحيرة

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القبض على قيادى إخوانى هارب من حكم قضائى بالسجن المؤبد فى البحيرة القبض على قيادى إخوانى هارب من حكم قضائى بالسجن المؤبد فى البحيرة
تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط قيادى بجماعة الإخوان الإرهابية بالبحيرة هارب من حكم قضائى بالسجن المؤبد 25 سنة على خلفية اتهامه فى قضية تظاهر وانضمام لجماعة محظورة.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها ضباط فرع الأمن الوطنى بالبحيرة لضبط قيادات وكوادر الجماعة الإرهابية وأعوانهم المتهمين فى قضايا كثيرة، أبرزها حرق ديوان عام مبنى محافظة البحيرة وحرق مركز شرطة حوش عيسى والتحريض على العنف.

وكان قد تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث والعميد خالد عبدالحميد رئيس المباحث والعميد حازم حسن وكيل المباحث من ضبط القيادى الإخوانى " هاشم . أ . م " 47 سنة " محاسب ومقيم دائرة مركز دمنهور والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى القضية رقم 17318 لسنة 2014 جنح مركز دمنهور تظاهر وانضمام لجماعة محظورة والمحصورة برقم 1363 لسنة 2015 والمحكوم عليه فيها غيابى بالسجن المؤبد جلسة 18أغسطس 2015.

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مصر 365