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البعثة الدولية: تقدمنا بـ100 بلاغ لـ"العليا للانتخابات" وأحيلت للنيابة

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البعثة الدولية: تقدمنا بـ100 بلاغ لـ"العليا للانتخابات" وأحيلت للنيابة البعثة الدولية: تقدمنا بـ100 بلاغ لـ"العليا للانتخابات" وأحيلت للنيابة
أكد رمضان أبو جزر، عضو الهيئة العليا للبعثة الدولية المحلية المشتركة لمراقبة الانتخابات، أن البعثة تقدمت بأكثر من 100 بلاغ للجنة العليا للانتخابات، وتم إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، بخصوص رشاوى انتخابية وخروقات للعملية الانتخابية وحشد ناخبين ورشاوى انتخابية.

وأضاف عضو الهيئة العليا للبعثة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن البعثة رصدت معظم هذه الخروقات من قبل متابعيها، أو من خلال مواطنين، وتم التأكد من صحة البلاغات المقدمة، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية جاءت أقل من المرحلة الأولى، وأن هذا طبيعى.

وقال أبو جزر، إنهم رصدوا عدة ظواهر فى المرحلة الثانية، منها حشد الناخبين بالتكاتك والميكروباصات إلى لجان الانتخابات من قبل بعض المرشحين، بالإضافة إلى بعض المناوشات التى حدثت بين بعض أنصار المرشحين فى بعض المحافظات، ولكنها لم ترق إلى أن تعطل العملية الانتخابية لسيطرة قوات الأمن على الأمور.

وذكر أبو جزر، أنهم رصدوا تأخر فى فتح اللجان فى بعض المحافظات، مشيدا بالتواجد الامنى خلال فترة الانتخابات قائلا:" التواجد الامنى كان على اعلى مستوى، ولم يكن هناك اى خروقات امنىة خلال العملية الانتخابية تستطيع تعطيل الانتخابات"، مشددا ان قوات الامن المصرية لديها من القدرة العالية لتامين اى محفل دولى.

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مصر 365