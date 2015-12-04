شارك الفنان محمد هنيدى، والفنان خالد سليم، ومحمد عبد المنصف، حارس مرمى نادى إنبى، مساء اليوم الجمعة، فى عزاء والدة الإعلامية شريهان أبو الحسن المذيعة بقناة " ON TV "، ووالدة زوجة الكاتب الصحفى خالد صلاح، المقام بمسجد أبو المكارم الزغل بصلاح سالم بجوار كوبرى الفردوس.

كما شارك فى العزاء، الكاتب الصحفى على السيد، وكارم محمود عضو مجلس نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفى اكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذى لجريدة اليوم السابع، والكاتب الصحفى دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى لجريدة اليوم السابع، والكاتب الصحفى عادل السنهورى مدير تحرير جريدة اليوم السابع، وحسين الزناتى عضو الجمعية العمومية بمؤسسة الأهرام.

وزير الأوقاف وأحمد أبو هشيمة يشاركان بعزاء والدة الإعلامية شريهان أبو الحسن

>

إيهاب طلعت وعمرو الكحكى ومحمد الغيطى يشاركون بعزاء والدة شريهان أبو الحسن

>

محمد هنيدى وخالد سليم ومحمد عبد المنصف يشاركون بعزاء والدة شريهان أبو الحسن

>

نقيب المحامين ووائل الإبراشى ومحمود مسلم يشاركون بعزاء والدة شريهان أبو الحسن