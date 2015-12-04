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نقيب المحامين ووائل الإبراشى ومحمود مسلم يشاركون بعزاء والدة شريهان أبو الحسن

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نقيب المحامين ووائل الإبراشى ومحمود مسلم يشاركون بعزاء والدة شريهان أبو الحسن نقيب المحامين ووائل الإبراشى ومحمود مسلم يشاركون بعزاء والدة شريهان أبو الحسن
شارك سامح عاشور، نقيب المحامين، مساء اليوم الجمعة، فى عزاء والدة الإعلامية شريهان أبو الحسن المذيعة بقناة " ON TV "، ووالدة زوجة الكاتب الصحفى خالد صلاح، المقام بمسجد أبو المكارم الزغل بصلاح سالم بجوار كوبرى الفردوس.

كما شارك فى مراسم العزاء، الإعلامى وائل الإبراشى، والكاتب الصحفى محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، ويحيى التونى، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، والكاتب الصحفى عبد الفتاح عبد المنعم رئيس التحرير التنفيذى لجريدة اليوم السابع، والإعلامى طارق علام.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015


>وزير الأوقاف وأحمد أبو هشيمة يشاركان بعزاء والدة الإعلامية شريهان أبو الحسن
>
>إيهاب طلعت وعمرو الكحكى ومحمد الغيطى يشاركون بعزاء والدة شريهان أبو الحسن
>
>محمد هنيدى وخالد سليم ومحمد عبد المنصف يشاركون بعزاء والدة شريهان أبو الحسن
>
>نقيب المحامين ووائل الإبراشى ومحمود مسلم يشاركون بعزاء والدة شريهان أبو الحسن
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