«ملهى العجوزة» يدفع ضريبة «السبكي»

تقرير – أحمد عبدالمنعم – محمد سويلم

«إنما الأمم الأخلاق ما بقيت»

«إنما الأمم الأخلاق ما بقيت»، هكذا كانت مقولة أمير الشعراء “أحمد شوقي “، التي حولها آل السبكي إلى «إنما الأمم الأفلام ما فسدت»، لتكون أداة للكسب المادي دون النظر إلى أخلاق وقيم الجتمع.

«مفهوم الفن الحقيقي»

الفن سلاح ذو حدين ، فهناك من يحسن استخدامه فيكون له دور في التأثير على الآخرين بشكل إيجابي، و في المقابل هناك من يسيء استخدامه فيكون حتماُ له تأثير سلبي، وعمل آل السبكي على تحويل مفهوم الفن للعمل من خلاله على هدم الأخلاق والقيم في المجتمع.

«تحويل مفهوم المجتمع»

عمل آل السبكي على إداراج مفهوم الشعب إلى نوعبن ، الأول شعب لايخرج عن ممارسة البلطجة بكل أشكالها.. والثاني هو من يمارس عليه الأول بلطجته.

«انتشار البلطجة»

أصبح السبب الجوهري ، لترسيخ مفهوم البطل إلى البلطجي، هي أفلام «آل السبكي»، فـ (عبده موتة) البلطجى مثالا وقدوة يحتذى به فى الأحياء الشعبية، وعمل على تقليده العشرات من الشباب فى ارتكاب نفس الجرائم الدموية.

وتتشابة تفاصيل بعض الحوادث الخاصة بهجوم مسلحين أو بلطجية كثيرًا مع أحداث بعض أفلام السبكي خاصة «عبدة موتة »، وتشابه تفاصيل «حادث ملهي العجوزة» مع أحداث الفيلم، من هجوم مجهولين، واستقلالهم دراجة نارية ، وإشعال النيران بالملهي ولاذوا بالفرار، فيما تتشابة أيضًا التفاصيل والحبكة الخاصة بفيلم ”كباريه ” مع تفاصيل حادث العجوزة أيضا الذي أسفر عن مصرع 18 شخصًا في مقهى ليلي.

وتحولت أيضًا الكثير من الأفلام الأمريكية إلى حقيقة خاصةً التي تعتمد على الجرائم ومن أبرز هذه الأفلام ” office space ” الذي تدور احداثه حول مجموعة من الموظفين الذين يقومون بسرقة مبالغ بسيطة وغير ملحوظة من الشركة التي يعملون فيها باستخدام برنامج على جهاز الكمبيوتر لتتراكم مع الزمن وتصبح مبلغاً كبيراً.

ونجح آل السبكي في ترسيخ قيمهم في الأطفال ، فعرض الإعلامي وائل الإبراشي تقريرا عن طفل تعرض لفقأ إحدى عينيه، على يد آخر حاول تقليد مشهد من مشاهد البلطجة التي تعرض على شاشات السينما.

وقال الطفل ” أن شخصا استوقفه أثناء سيره في أحد شوارع منطقة دار السلام، وطلب منه “2 جنيه” وعندما رفض، فقأ إحدى عينيه، وأضاف الطفل، أنه سأل الفتى عن اسمه فأجاب: “أنا عبده موتة”.

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« خطة السبكي في الأفلام»

ويعمد آل السبكي، في أفلامهم على ثلاث أنواع «النوع الأول» من المشاهد هو مشاهد البلطجة و الضرب و بالطبع المليئة بالحوارات المتدنية و الألفاظ النابية.

«النوع الثاني» : مشاهد ملاحقة النساء لـ«البلطجي والفتوة ، أما «النوع الثالث» : فهو مشاهد الرقص والهلس بسبب و بدون.

أيضا كان سببا جوهريا فى انتشار أغانى المهرجانات، من خلال الدفع بأوكا وأورتيجا، فى أفلامهم ، ليقدموا أغانى هابطة، ومبتذلة، والتى انتشرت كانتشار النار فى الهشيم. أغانى أوكا وأورتيجا فى أفلام السبكى لم تنتشر فى الأحياء والمناطق الشعبية فحسب، وإنما تسللت لتقتحم المدارس الدولية، واللغات، ويرددها الطلبة أبناء الطبقات الراقية والمثقفة، والباحثة عن إعداد جيل متعلم ومثقف يفيد نفسه ووطنه ويصبح مثالا رائعا لأسرته.

الأفلام السينمائية هي منتج يعمل على تدوين الواقع الذي نعيشه، وربما نشاهد العمل السينمائي دون الالتفات إلى قسوته إلا بعد ربطه بالواقع، ولكن ما يقدم على ساحة السينما من «آل السبكي» بالتحديد هو انهيار لقيم الأخلاق وسيادة ثقافة المهرجانات والعشوائيات.