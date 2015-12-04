ميشال أبونجم: تفقد هولاند لـ «شارل ديجول» رسالة للفرنسيين

قال ميشال أبو نجم، مدير مكتب جريدة “الشرق الأوسط” في باريس، إن تفقُّد الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، لحاملة الطائرات شارل ديجول، تمهيداً لتحركها إلى الخليج خلال أيام، يُعد رسالة موجهة للفرنسيين أنفسهم، لافتاً إلى أن الرئيس الفرنسي بموجب الدستور هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

> وأوضح أبو نجم خلال لقاءٍ له بقناة”الغد العربي” الإخبارية أن هولاند بعد خطابه أمام مجلس النواب وتصريحاته بالرغبة في محاربة داعش، أراد أن يثبت تلك الرغبة بخطوات فعلية على الأرض، وقام بإرسال حاملة طائرات ومجموعة من السفن، بالإضافة إلى طلبه الدعم من أوروبا والولايات المتحدة والنشاط الدبلوماسي الملحوظ له خلال الأسبوع الماضي.

> وأكد أبو نجم أن هذا النشاط تم ترجمته بإعلان بريطانيا وألمانيا رغبتهما في دخول الحرب في سوريا، للقيام بمهمة القضاء على تنظيم داعش، مشيراً إلى أن الموافقة الألمانية بإرسال ما يقرب من 1200 جندي، جعلت فرنسا تشعر بأنها ليست وحيدة.