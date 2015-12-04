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سامح شكري يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي جون كيري

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سامح شكري يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي جون كيري سامح شكري يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي جون كيري

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية،  بأن الوزير سامح شكري تلقى اتصالا هاتفيا مساء اليوم الجمعة من نظيره الأمريكي جون كيري، وذلك في اطار مواصلة المشاورات التي جرت بينهما على هامش قمة المناخ التي عقدت مؤخرا بالعاصمة الفرنسية باريس ، حول التطورات المتعلقة بالأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة من أجل التعامل مع الأزمتين السورية والليبية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية،  أن الوزيرين حرصا على تبادل التقديرات فيما يتعلق بجهود تشكيل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا ، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مخرجات اجتماع (فيينا 2 ) الخاص بالأزمة السورية ، حيث تم الإتفاق على استمرار التشاور بينهما خلال الأيام القادمة من أجل تنسيق الجهود والتحركات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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