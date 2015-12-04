أخبار عاجلة

لكل شيء مفتاح فما هي مفاتيح السعادة؟ -
السفيرة عزيزة تحتفل بيوم اليتيم في دار لذوي الإحتياجات الخاصة -
كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: تصريحات مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة بعد لقاء بيدفيست وردود فعل نجوم الفريق -
الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية -
كأس الكونفدرالية: لقاءات مع نجوم سموحة بعد التعادل السلبي مع بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي -
لماذا نخاف من الظلام ؟ -
سيدة تقتحم بسيارتها غرفة نوم وتصطدم بالسرير -
نائبة: الدبلوماسية المصرية قادرة على إذابة كافة الخلافات مع السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

أسرار لتوفير الوقت أثناء الطهو

Google+ Print

الجمعة 04-12-2015 15:58

قد يستغرق طهو بعض الأطباق وقتاً لا يستهان به، الأمر الذي يصعب حياة العاملات خارج المنزل.
في ما يأتي، أفكار مجربة لتوفير الوقت أثناء الطهو:

1. يعدّ التنظيم الطريقة الأفضل لتوفير الوقت في المطبخ، ممّا يسهل عملية البحث عن الأدوات المستخدمة في الطهو. في هذا الإطار، يجب تخزين الأدوات الأكثر استعمالاً (السكاكين والملاعق والمباشر) في مناطق قريبة من مساحة العمل المركزية. وينسحب الأمر على المنتجات الأساسية (الطحين والسكر والأعشاب والتوابل والحبوب والزيوت)، نظراً لاستخدامها مراراً وتكراراً في الوصفات الحلوة والمالحة.

2. يفضّل طهو كميات كبيرة من الطعام، مع تجميد تلك التي ستستخدمينها لاحقاً، من خلال:
- عصر الطماطم وغليها ، ومن ثم تقسيمها في أكياس لتُحفظ بشكل آمن في المجمدة.
- غسل الخضر وفرمها ووضعها في الثلاجة لتستخدم في الوجبات المطهوة، أو في أطباق السلطة، علماً أنها لا تدوم لأكثر من يومين بعد غسلها.
- تنقية البقوليات، لا سيما الأرز وحفظها في أكياس.
_ إخراج الأطعمة المُراد طهيها من المجمدة، قبل وقت من البدء بعملية الطهو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي