أسرار لتوفير الوقت أثناء الطهو

قد يستغرق طهو بعض الأطباق وقتاً لا يستهان به، الأمر الذي يصعب حياة العاملات خارج المنزل.

في ما يأتي، أفكار مجربة لتوفير الوقت أثناء الطهو:

1. يعدّ التنظيم الطريقة الأفضل لتوفير الوقت في المطبخ، ممّا يسهل عملية البحث عن الأدوات المستخدمة في الطهو. في هذا الإطار، يجب تخزين الأدوات الأكثر استعمالاً (السكاكين والملاعق والمباشر) في مناطق قريبة من مساحة العمل المركزية. وينسحب الأمر على المنتجات الأساسية (الطحين والسكر والأعشاب والتوابل والحبوب والزيوت)، نظراً لاستخدامها مراراً وتكراراً في الوصفات الحلوة والمالحة.

2. يفضّل طهو كميات كبيرة من الطعام، مع تجميد تلك التي ستستخدمينها لاحقاً، من خلال:

- عصر الطماطم وغليها ، ومن ثم تقسيمها في أكياس لتُحفظ بشكل آمن في المجمدة.

- غسل الخضر وفرمها ووضعها في الثلاجة لتستخدم في الوجبات المطهوة، أو في أطباق السلطة، علماً أنها لا تدوم لأكثر من يومين بعد غسلها.

- تنقية البقوليات، لا سيما الأرز وحفظها في أكياس.

_ إخراج الأطعمة المُراد طهيها من المجمدة، قبل وقت من البدء بعملية الطهو.