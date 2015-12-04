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ملعقه واحده قبل النوم تفقدك 6 كيلوجرامات خلال 20 يوم وتذيب دهون الكرش والأرداف

  • الصحة
  • 49 ألف
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ملعقه واحده قبل النوم تفقدك 6 كيلوجرامات خلال 20 يوم وتذيب دهون الكرش والأرداف ملعقه واحده قبل النوم تفقدك 6 كيلوجرامات خلال 20 يوم وتذيب دهون الكرش والأرداف

من أكثر ما يبحث عنه الجميع من الرجال والسيدات هو الطرق الفعاله من أجل خفض الوزن وإذابة بالجسم فى وقت قصير مع استمرار اعمالهم اليوميه ويصب على الكثيرون الاعتياد على عمل الرياضه اليوميه من أجل فقد الوزن ولكن هناك العديد من الأشياء الطبيعيه التى يمكننا الأعتماد عليها من أجل فقد الوزن خاصة منطقة التى يعانى منها الكثير من الرجال ومنطقة البطن والأرداف التى تعانى منها الكثير من السيدات , سنشرح لحضراتكم اليوم وصفه بسيطه يمكنكم تناول ملعقه واحده منها قبل النوم وستفقدون الوزن بكل تأكيد وتحرقون الدهون فى المناطق الممتلئه بها .

كل ما ستحتاجونه هو ” فنجان من الكركم المبشور – فنجان من الزنجبيل المبشور – فنجان من قشر الليمون المبشور – فنجان من قشر البرتقال المبشور – فنجان من القرفه البودره او المبشوره ” أمزجو كل المكونات السابقه معا بطريقه جيده ثم ضعوها ببرطمان زجاجى ويمكنكم حفظها بالثلاجه كل يوم قبل النوم أغلى فنجان صغير من الماء او كوب متوسط الحجم وضعى من الخليط بالبرطمان ملعقه واحده بالفنجان وقلبيه جيدا واتركيه خمس دقائق ثم صفى المشروب وتناولوه على الفور ستلاحظون النتيجه خلال ايام .

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