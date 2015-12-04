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تعرف على دور السكريات والشيكولاتة فى تسوس الأسنان

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تعرف على دور السكريات والشيكولاتة فى تسوس الأسنان تعرف على دور السكريات والشيكولاتة فى تسوس الأسنان
تسوس الأسنان إحدى المشكلات الصحية التى يعانى الكثيرون من الإصابة بها نتيجة أسباب وعوامل مختلفة فمنها ما يتعلق بالتغذية الخاطئة مثل الأغذية الغنية بالسكريات مثل الشيكولاتة وغيرها.

علاقة تسوس الأسنان بتناول السكريات


>حول ذلك يقول دكتور هشام شلقامى، أخصائى الأسنان واللثة، إن الكثيرون يشتكون من مشاكل تسوس الأسنان نتيجة أسباب وعوامل عديدة فعلى سبيل المثال تناول الأغذية الغنية بالسكريات تسبب فى تسوس الأسنان نظرًا لقيام البكتيريا الموجودة بالفم بإفراز بعض الأحماض التى تعمل على تسوس الأسنان وكما تغذى هذه البكتيريا على السكريات التى يتناولها الشخص بالأطعمة.

واستكمل د. هشام قائلا: يفضل كثيرون تناول الأغذية الغنية بالشيكولاتة والحلويات الغنية بالسكريات دون الاهتمام بغسل أسنانهم عقب تناولها مما يساهم ذلك فى تسوس الأسنان.

نصائح لحماية الأسنان من التسوس


>لذلك ينصح د. هشام بضرورة الاهتمام بتناول الأغذية الصحية المفيدة لصحة والمحتوية على الفيتامينات والأملاح المعدنية مثل الكالسيوم المفيد لتقوية الأسنان وكذلك الاهتمام بغسل الأسنان عقب تناول الأغذية الغنية بالسكريات على الفور الحرص على غسل الأسنان مرة على الأقل كل 12 ساعة لحماية الأسنان من التسوس.

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مصر 365