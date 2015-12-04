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محافظ المنوفية يقرر تعديل شارع فى مخطط الشهداء فى 48ساعة

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محافظ المنوفية يقرر تعديل شارع فى مخطط الشهداء فى 48ساعة محافظ المنوفية يقرر تعديل شارع فى مخطط الشهداء فى 48ساعة
أصدر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، قرارا بتعديل عرض شارع الأقرع المتفرع من شارع جسر المشروع بالمخطط من 10 أمتار إلى 8 أمتار، وذلك بعد إجراء المعاينات اللازمة للتأكد من عدم ترتب أى أضرار قد تنجم عن تعديل عرض الشارع.

جاء قرار محافظ المنوفية فى استجابة للشكوى خلال 48 ساعة من تلقى الشكوى المقدمة من عدد من ابناء مدينة الشهداء، وبعد أن ظلت المشكلة قائمة لمدة عامين ، حيث تقدم ابناء الشارع بشكوى لمحافظ المنوفية يتضررون فيها من عدم تطابق عرض الشارع على المخطط والذي يبلغ 10 أمتار مع العرض على الواقع والذي يبلغ 8 أمتار، ومقام به مبانى تصل إلى 50 % من طول الشارع على الجانبين، و صدر للحديث منها تراخيص توضح أن عرض الشارع 8 أمتارقبل وصول المخطط .

وجاء بنص الشكوى المقدمة لمحافظ المنوفية : " أن عدم استكمال الشارع بنفس العرض يؤدى إلى إهدار ملكية الشاكيين ، حيث أنها عبارة عن قطع أرض صغيرة ولا يزيد عمقها عن 7امتار ".

وأكد عبد الباسط، على أن تخفيف الأعباء عن المواطن المصرى يأتى على رأس أوليات الرئيس عبد الفتاح والحكومة.

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مصر 365

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