محافظ دمياط يشكل لجنة لفحص شكوى سكان العمارة 28 فى شطا

أمر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بتشكيل لجنة فنية لمعاينة العمارة 28 بشطا وفحص أسباب شكوى السكان من خروج مياه من أسفل العمارة، وإجراء النظافة والإصحاح البيئى للمنطقة حول العمارة.>وتشكلت اللجنة من نائب مدينة دمياط ومدير تنظيم جنوب المدينة وعضو من إدارة البيئة بالمحافظة وعضو من شركة مياه الشرب والصرف الصحى، حيث وجه المحافظ بسرعة إجراء الفحص وإعداد التقرير اللازم عن المشكلة، والعمل على حلها بازالة أسباب الشكوى على وجه عاجل.

فى سياق متصل قامت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر اليوم الجمعة، برصد أحد المواطنين يقوم ببناء دور رابع بالمخالفة بشارع 71 أول مطل علي البحر برأس البرو بالعرض علي الدكتوراسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط أمر بالازالة الفورية لهذه المخالفة حيث قامت الوحدة المحلية بالتنسيق مع شرطة راس البر بازالة هذه المخالفة تماما .

ووجه المحافظ الشكر لرئيس مدينة رأس البر والعاملين بالوحدة المحلية ومأمور شرطة رأس البر ونائبه علي سرعة التنفيذ وازالة المخالفة مؤكدا علي استمرار المتابعة واليقظة الكاملة لمنع اي محاولات والتصدي لها بكل حسم وحزم .