«داعش» يختطف إمام مسجد في الموصل عقب دعائه على «البغدادي»

كشف مصدر محلي في محافظة نينوى، الجمعة، عن قيام عناصر تنظيم “داعش” باختطاف إمام وخطيب أحد المساجد وسط مدينة الموصل بسبب دعائه على زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي وعناصر التنظيم.

وقال المصدر، بحسب موقع “السومرية نيوز” العراقي، إن “عناصر تنظيم داعش قاموا، اليوم، باختطاف إمام وخطيب مسجد في حي الجامعة بسبب دعاء الخطيب على زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي وعناصر التنظيم”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “الخطيب دعا على البغدادي وأتباعه بأن يحشرهم الله مع فرعون لأنهم دمروا اهل السنة”، مشيرا إلى أن “التنظيم نقل الخطيب الى مقر احتجاز لتقديمه للمحكمة الشرعية للتنظيم”.

يذكر أن مدينة الموصل تخضع لسيطرة تنظيم “داعش” منذ عام 2014، إذ تعاني من أزمة أمنية وإنسانية كبيرة نتيجة سعي التنظيم إلى فرض رؤيته على جميع نواحي الحياة في المدينة، فيما تتواصل الضربات الجوية على مواقع التنظيم في المحافظة وغالبا ما تسفر مقتل وإصابة عدد من عناصره.