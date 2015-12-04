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«مارجريت تاتشر» أكثر نساء العالم تأثيرًا عبر كل العصور

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«مارجريت تاتشر» أكثر نساء العالم تأثيرًا عبر كل العصور «مارجريت تاتشر» أكثر نساء العالم تأثيرًا عبر كل العصور

مارجريت تاتشر

تفوقت رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارجريت تاتشر الملكة إليزابيث والأم تيريزا ليتم اختيارها أكثر امرأة تأثيرًا عبر كل العصور،طبقا لاستطلاع رأي.

وأوضح استطلاع أجرته مؤسسة “سكوتش ويدوز” أن المرأة الحديدة وزعيمة حزب المحافظين في الثمانينات احتلت المركز الأول بعد حصولها أكثر من ربع الأصوات في الاستطلاع الذي شارك فيه نحو 2400 شخص.
> واحتلت ماري كوري،عالمة الفيزياء والكيمياء البولندية،التي أصبحت أول امرأة تفوز بجائزة نوبل لعملها الرائد النشاط الإشعاعي،المرتبة الثانية بعد حصولها 24 % من الأصوات،بينما احتلت الملكة المركز الثالث ب18 %ة.
> وجاءت الأم تيريزا في المركز الخامس بنسبة (13%)،في حين احتلت الملكة فيكتوريا المركز الثامن في القائمة بنسبة 8%.

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