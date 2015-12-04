حلم الأولمبياد - تونس تودع البطولة والسنغال تحصد العلامة الكاملة

تحدث رودي جارسيا المدير الفني لنادي روما عن الجناح المصري محمد صلاح وفرانشيسكو توتي قائد الذئاب قبل المواجهة الهامة أمام تورينو.

روما يستعد لمواجهة تورينو يوم السبت في الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي.

لقاء هام وقوي للغاية لروما من أجل تدارك الموقف ومواصلة اللحاق بسباق الصدارة والهروب من يوفنتوس.

ويستمر غياب صلاح عن صفوف روما منذ إصابته القوية في دربي العاصمة أمام لاتسيو. التواء في الكاحل يبعده عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين 4لـ6 أسابيع. (شاهد إصابة صلاح)

ومنذ إصابة صلاح ولم يعرف روما طعم الانتصار لا في دوري أبطال أوروبا ولا في الدوري الإيطالي.

وعن محمد صلاح، قال جارسيا: "نحن مازلنا نفتقد محمد صلاح إلى جانب توتي وباقي الغائبين".

ولكن جماهير روما تلقت خبرا سعيدا أخيرا وهو عودة جيرفينيو.

وقال جارسيا خلال المؤتمر الصحفي: "استعدنا جيرفينيو وهو جاهز للمشاركة أمام تورينو. نفس الحال بالنسبة للياندرو كاستان".

وأتم "كل ما أفكر به الآن هو مباراة تورينو فقط لا غير".

وكانت تقارير إيطالية قد أكد "عدم اقتراب صلاح من التعافي" أي إنه قد يواصل الغياب عن روما في اللقاء الحاسم في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)

ويحتل روما قبل مواجهة تورينو المركز الرابع برصيد 27 نقطة وخلفه يوفنتوس العائد بقوة للمنافسة برصيد 24 نقطة وساسولو وميلان بـ23 نقطة.

بينما فيورنتينا ثالثا برصيد 29 نقطة وإنتر في الوصافة بـ30 نقطة ونابولي في صدارة الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة.