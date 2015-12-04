نشرة ONA للفضائيات| خلاف بين طوني خليفة وTEN.. ومها أحمد تنضم لصدى البلد.. وإيمان البحر يجيب على «100 سؤال» في الحياة

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

علمت وكالة ONA، من مصادرها أن هناك خلافات بين الإعلامي طوني خليفة وقناة TEN، بسبب تأخر القناة في سداد دفعة التعاقد المتفق عليها بين الطرفين مع خليفة لتقديمه برنامجاً جديداً عليها، الأمر الذي تسبب في تأجيل انطلاق البرنامج لأجل غير مسمى.. للمزيد

تعاقدت قناة صدى البلد مع الفنانة مها أحمد علي تقديمها لبرنامج برنامج جديد «مع مها» حيث تدور فكرة البرنامج اجتماعي خفيف يحتوي علي عدد من الفقرات الخفيفة والمتنوعة مثل: فقرة عن الطبخ، وفقرة أخرى عن الأزياء والموضة، وفقرة عن المشاكل الزوجية، وفقرة طبية، ومن المقرر بث البرنامج خلال منتصف الشهر الحالي، البرنامج يعد إنتاج مشترك بين قناة صدي البلد وشركة الخياط جروب.. للمزيد

يُحيي الفنان محمد منير، اليوم الجمعة، حفل شبكة قنوات “MBC مصر”، لدعم وتشجيع السياحة بشرم الشيخ، وذلك برعاية ودعم اللواء خالد فودة، مُحافظ جنوب سيناء .

ويُقام حفل “MBC مصر”، مع الفنان محمد منير، في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة، بقاعة المؤتمر بـ”جولي فيل”، وسط مدينة شرم الشيخ، وتنقله شبكة قنوات “MBC مصر” على الهواء مباشرةً.. للمزيد

يستضيف برنامج 100 سؤال، والذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب على شاشة الحياة، غداً، السبت، الفنان إيمان البحر درويش.. للمزيد

قال الصحفي ورسام الكاريكتير هاني شمس المشرف على ملحق ” النهاردة إجازة” بصحيفة أخبار اليوم، إنه تم انضمام الإذاعي الكبير ماهر مصطفى صاحب برنامج “حكايات المحروسة “على إذاعة راديو مصر والذي يقدم سرداً تاريخياً متفرداً لأحداث مصرية قديمة موضحاً أنه سيقدم فى ملحق “النهاردة إجازة” باب يحمل نفس الإسم يطرح من خلاله رؤية جديدة لتاريخ مصر.. للمزيد

حصلت وكالة أنباء « ONA»، على مستند، يدين الشئون القانونية المركزية بمبني اتحاد الإذاعة والتلفزيون بإهدار قرابة 250 ألف جنيه.. للمزيد