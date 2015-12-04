تكريم الفنانة «يسرا» في حفل جائزة المرأة العربية السنوية بلندن

فازت الفنانة يسرا بجائزة المرأة العربية السنوية لعام 2015 في لندن لمساهمتها في مجال السينما والفن، في الحفل الذي أقيم بدعم ورعاية عمدة لندن، وبالتعاون مع غرفة التجارة العربية البريطانية، ومؤسسة “لندن والشركاء”، وجامعة ريجنتس لندن.

وسلم السفير المصري في لندن ناصر كامل، الجائزة للفنانة يسرا في حفل كبير أقيم في وسط العاصمة البريطانية لندن.

وأعربت الفنانة يسرا عن سعادتها الكبيرة بالجائزة وبالتكريم، حيث أهدت الجائزة إلى مصر والى المرأة العربية في كل مكان، مشيدة بالدور الكبير الذي لعبته المرأة المصرية في ثورة 30 يونيو. ولاقت كلمة الفنانة يسرا تصفيقا حادا من جانب الحاضرين.

> كما تم تكريم الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي على عطائها ودورها الكبير في مجال الموسيقى.

> وأهدت الفنانة ماجدة الرومي جائزتها للمرأة العربية التي تعاني بشكل غير إنساني في سوريا واليمن وليبيا.

> كما كرم الحفل العالمة المغربية مريم شديد، وهي أول سيدة عربية تعمل في مجال الفضاء وتحوز أبحاثها على تقدير كبير من كبرى المؤسسات العلمية في العالم، بينما تم تكريم الجزائرية أحلام مستغاني في مجال الأدب، وفي مجال الاقتصاد والأعمال عائشة فردان، والأميرة نوف بنت فيصل آل سعود في مجال خدمة المجتمع.

> وتأتي هذه الفعالية لتسلط ‏الضوء على الدور الإيجابي للنساء العربيات، ودورهن الرائد في خدمة قضايا المرأة العربية وفي خدمة مجتمعاتهن.

> وقالت الدكتورة أفنان الشعيبي، الأمينة العامة والرئيسة التنفيذية لغرفة التجارة العربية البريطانية “نحن بدورنا نثمن الدور الكبير الذي ‏تقدمه النساء العربيات الناجحات اللاتي لا يدخرن جهدا في العمل الدؤوب سعيا منهن لتحقيق النجاح والإسهام في ازدهار مجتمعاتهن ونجاحاتهن ‏على كل الأصعدة الأسرية والاقتصادية والسياسية من خلال عمل دؤوب للوصول للقيادة حيثما حللن.”

> حضر الحفل نخبة من السفراء العرب والإعلاميين والدبلوماسيين ‏العرب والأجانب، إلى جانب عدد كبير من المهتمين بشئون المرأة العربية عربيا وبريطانيا وعلى المستوى الدولي.‏