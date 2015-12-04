«أردوغان»: «بوتين» يفعل كافة أشكال «الوقاحة» لدعم النظام السوري

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، اجتماعًا مع مجلس الأمن الروسي لبحث تطورات الوضع في سوريا، فيما انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من يعمل “كافة أشكال الوقاحة” لدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد، حسب تعبيره.

وبحسب سي ان ان، قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن أعضاء مجلس الأمن الروسي تبادلوا الآراء حول تطورات الوضع في سوريا، مع التركيز على ضرورة قطع التمويل عن “داعش” وغيره من التنظيمات الإرهابية في هذا البلد، وفق ما نقلته وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية الرسمية.

من جانبه، قال أردوغان في كلمة خلال تجمع بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة: وهل يمكن لمن يقدم دعماً غير مشروط لنظام الاسد، ويغض الطرف عن مجازره، ويعمل كافة أشكال “الوقاحة” من أجل إبقاء ذلك النظام، أن يعطوا قيمة لحياة الإنسان؟”.

وأضاف: “هل تعتقدون أن هناك شعور بالإنسانية لمن يقتلون الأطفال والمدنيين والنساء والأبرياء في طوابير الخبز تحت غطاء مكافحة داعش؟”، على حد قول اردوغان.

> وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حذر في رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية (البرلمان) أمس الخميس من خطر الارهاب، واعتبر أن الخلية الحاكمة في تركيا فقدت عقلها وأنها ستندم على فعلتها أكثر من مرة بإسقاطها الطائرة، ولا يمكن تجاهل مساعدتها للإرهابيين.