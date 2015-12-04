مكتشف ناشئين الأهلي لـ في الجول: جوزيه دمر مستقبل النادي وهذا سر الأسماء الأجنبية

"أرفض القول بأن الأهلي لا يخرج ناشئين جيدين، لكن الحقيقه هي أن الفريق الأول هو من يظلمهم".. بهذه الكلمات دافع بدر رجب المدير الفني السابق لنادي الأهلي عن خريجين قطاع الناشئين في النادي الأحمر.

بدر رجب يقود حاليا مدرسة الكرة بنادي الجزيرة الإماراتي، بعد 10 سنوات قضاها في قطاع النادي الأهلي.

وخلال تلك الفترة الطويلة مع ناشئين الأهلي، كان له حكايات كثيرة مع اللاعبين، روى لنا منها قصة محمود عبد المنعم كهربا، الذي كاد أن يعتقل في النمسا. "طالع التفاصيل"

بدر رجب أفصح عن سبب إطلاق أسماء أجنبية على لاعبيه في قطاع الناشئين بالأهلي، وكل ما يلي على لسانه.

"أتعامل مع هؤلاء اللاعبين منذ كانوا أطفالا، وأنا من أطلقت عليهم تلك الأسماء لأن ملامحهم كانت تشبه الأجانب حينها".

"تريزيجيه كان يحلق شعره مثل النجم الفرنسي الكبير وأحمد بيكام كان شعره أصفر وطويل، والأمر نفسه مع حسين السيد مارسيلو وكهربا وغيرهم".

"أطلقت عليهم تلك الأسماء لتحفيزهم على التألق، والأن اشتهروا بها وأصبح الجميع يعلمهم بتلك الأسماء".

بدر رجب أتبع "كل اللاعبين الذين لهم أسماء أجنبية من الأهلي، أنا من أطلقتها عليهم، وفي المقابل فمثلا لم أطلق على مؤمن وكريا اسما أجنبيا لأن ملامحه كانت مصرية ولم أجد اسما أخرا يمكن تلقيبه به، لكنه على المستوى الفني لاعب رائع ولم يقدم نصف مستواه الذي أعلمه عنه بعد".

من ناحية أخرى، هاجم بدر رجب، مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق بسبب عدم اعتماده على ناشئين النادي.

وقال بدر رجب: "مانويل جوزيه أضاع العديد من المواهب على النادي الأهلي والذين يشكلون مستقبل النادي، نعم أنه فاز بالبطولات لكن هذا طبيعيا، فما من مدرب دخل الأهلي، إلا وفاز معه بالألقاب".

بدر أتبع "اللاعبون الذين استغنى عنهم الأهلي في عهد جوزيه، يلعبون الأن مع الفرق المنافسة في الدوري ويقاتلون أمامنا لإثبات أنفسهم، ما جعل مهمة الأهلي في الفوز بأي مباراة صعبة".

وأضاف "42 لاعبا من ناشئين الأهلي يلعبون حاليا في كل فرق الدوري المصري ويقودوهم، وهذا العدد الكبير يؤكد أن قطاع الناشئين في الأهلي منتج".