جيرارد بثقة: ليفربول سينافس على اللقب

أبدى ستيفين جيرارد قائد ليفربول السابق ولاعب فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي حاليا، ثقته في منافسة ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ليفربول تعاقد مع يورجن كلوب المدرب الألماني السابق لبروسيا دورتموند، والذي غير نتائج الفريق كثيرا وقادهم للفوز على مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري، قبل أن يفوزوا على ساوثامبتون في الكأس بستة أهداف مقابل هدف.

وقال جيرارد في تصريحات لـ “RTE Radio One”: "ليفربول أبلى بلاءا حسنا في الأونة الأخيرة، وإذا استمروا في تقديم نفس المستوى سيددخلون في دائرة المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم بكل تأكيد".

جيرارد أتبع "مع المدرب الجديد لا نريد أن نرفع سقف التوقعات كثيرا، ولكن يجب أن نتعامل مع كل مباراة على حدا".

وأضاف "أثق في الفريق هذا الموسم، وفي قدرتنا على الدخول في دائرة المنافسة على اللقب لكن بشرط الهدوء".

وكان ليفربول قد فاز بسبعة مباريات من أصل أخر 8 خاضهم الفريق بمختلف البطولات.