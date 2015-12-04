هشاشة العظام والإضرار بالكلى.. أهم مخاطر فقدان الوزن السريع

فقدان الوزن غاية الكثيرين، ويسعون إليه بكل السبل، ولديهم رغبة قوية لفقدانه بأية طريقة، وعند اتباعهم نظامًا غذائيًا أو حمية تقلل من الوزن بشكل ملحوظ يدمنون إنقاص وزنهم ورغبتهم فى النزول السريع فى الوزن.

ويلجأ الكثيرون لاتباع أنظمة غذائية بهدف خسارة الوزن والتخلص من الدهون والترهلات بالجسم، وخلال وقت قصير يتبع خلالها الشخص أنظمة قاسية يخسر وزنا ملحوظا ليبدأ رحلة المعاناة بعدها، وحسب توضيح الدكتورة صفاء عمر، أخصائية السمنة والنحافة، أن الخط الكامن فى مثل هذه الأنظمة القاسية، فى أنها لا تحتوى على كل العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم مما يؤدى إلى نتائج سلبية.

وتابعت الدكتورة صفاء حديثها مؤكدة على أن معدل اختلاف نزول وزن الجسم من فرد إلى آخر، وفقا لمجموعة من العوامل المهمة منها عمر الشخص البدين، والحاله الصحية له، وقدرته على بذل المجهود، ويجب ألا يزيد الوزن المفقود فى الأسبوع عن 2 كيلو جرام حتى لا يعانى الجسم من آثار صحية خطيرة.

وتوضح أخصائية السمنة والنحافة بعض الأضرار الصحية المرتبطة بالتخلص السريع من الوزن ومنها:

>*الشعور بالتعب والإرهاق نظرا لفقدان الكتلة العضلية فى الجسم

>*هشاشة العظام لعدم احتواء معظم الأنظمة القاسية خلال فترات الرجيم على الكالسيوم الذى يحتاجه الجسم

>*الإضرار بالكلى وتكون الحصوات بها

>*يعود الجسم إلى وزنه السابق وهى مشكلة شائعة تحدث بمجرد التوقف عن اتباع النظام الغذائى القاسى

>*الإمساك الشديد من أهم أضرار الرجيم غير الصحى

>*تساقط الشعر لنقص الفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة الشعر

>*ظهور ترهلات فى الجسم

>*كما يؤثر النظام الغذائى القاسى على الحاله النفسيه ويؤدى إلى الاكتئاب والشعور بالملل