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مصر تطلب تأجيل تنظيم بطولة العالم للإسكواش بعد اعتذار 11 دولة

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مصر تطلب تأجيل تنظيم بطولة العالم للإسكواش بعد اعتذار 11 دولة مصر تطلب تأجيل تنظيم بطولة العالم للإسكواش بعد اعتذار 11 دولة

أعلن الاتحاد المصري لـ”الإسكواش”، تقديمه طلبًا للاتحاد الدولي للعبة، لتأجيل بطولة العالم للرجال، التي من المقرر أن تقام فعالياتها، خلال الفترة من 11 إلى 19 ديسمبر الجاري، لعدم إمكانية إقامة البطولة، عقب اعتذار 11 دولة عن المشاركة، بسبب مخاوف أمنية.

وأشار عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، في تصريحات صحفية، أن الاتحاد تلقى، اليوم الجمعة، خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي للعبة، يفيد اعتذار 5 دول عن المشاركة في منافسات البطولة، المقرر إقامتها على ملاعب النادي الأهلي.

ووفقًا لخطاب الاتحاد الدولي، فقد اعتذر منتخبات: “المكسيك، استراليا، نيوزيلندا، جنوب أفريقيا، كولومبيا”، ليصبح عدد المنتخبات المعتذرة عن البطولة 11 دولة، بعد اعتذار كل من إنجلترا، أمريكا، فرنسا، كندا ، ألمانيا، وفنلندا.

وتشهد أوضاعًا أمنية وسياسية غير مستقرة، وارتفاعًا ملحوظًا في عدد العمليات، التي تستهدف مسؤولين ومواقع حكومية، منذ إطاحة قادة من الجيش بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو 2013.

وتمارس لعبة “الإسكواش” في ملعب مغلق من 4 حيطان، ويستخدم كل لاعب مضربًا مشدودًا مصنوعًا من نسيج خاص أو من الكربون الأسود، المستخدم في صناعة أقلام الرصاص، أما الكرة فتصنع من المطاط، وهي مجوفة من الداخل، وتلعب بشكل فردي أو جماعي.

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