اخبار اليمن اليوم ..الحوثيون يقتلون 3 مدنيين ويصيبون 5 فى هجوم على تعز

ركزت اخبار اليمن اليوم على الوضع الأمنى، ومن أخبار اليمن اليوم، قتل ثلاثة مدنيين وإصابة خمسة بجروح في قصف عشوائي شنته مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على أحياء سكنية في مدينة تعز.

وقال مصدر في المقاومة الشعبية في تصريحٍ لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم إن القصف الذي شنته الميليشا الانقلابية بقذائف الهاون استهدف أحياء الثورة والموشكي والكمب وعصيفرة وقرى جبل صبر .

وأضاف المصدر أن من بين القتلى امرأة في منطقة الأقروض بجبل صبر تم استهدافها برصاص قناص تابع للمليشيا الانقلابية .

ووفقًا لسكان محليين فإن قذائف الهاون لازالت تتساقط على أحياء عصيفرة والدحي وأسفرت عن تضرر عشرات المباني السكنية التي نزح منها سكانها هربًا من القصف .

ومن أخبار اليمن اليوم ، قصفت طائرات دول التحالف اليوم الجمعة مواقع تابعة لميليشيات الحوثيين وصالح فى صنعاء. وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت مواقع على المدخلين الشرقى والغربى من العاصمة شملت معسكر جبل نقم فى الشرق ومعسكر خشم البكرة القريب من مبنى الأمن القومى الواقع فى طريق صنعاء مأرب .

كما قصفت منطقة شملان القريبة من معسكر الاستقبال التابع للحرس الجمهورى فى الغرب وقاطرة وقود فى ذهبان على الطريق المؤدى إلى محافظة عمران.

واستهدفت الطائرات منطقة قريبة من معسكر السواد التابع للحرس الجمهورى جنوب العاصمة ومنطقة سنحان مسقط رأس الرئيس السابق، واستمرت الطائرات تحلق فى سماء العاصمة حتى الفجر وسط إطلاق المضادات الأرضية تجاهها.

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