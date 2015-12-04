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بالصور.. إصابة 5 فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال قرب حدود وسط قطاع غزة

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بالصور.. إصابة 5 فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال قرب حدود وسط قطاع غزة بالصور.. إصابة 5 فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال قرب حدود وسط قطاع غزة
أصيب خمسة فلسطينيين بجروح متفاوتة إثر تجدد المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى عند نقطة تماس شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

اليوم السابع -12 -2015

وأفادت مصادر محلية أن عشرات الشبان تظاهروا عند السلك الحدودى الفاصل فى "جمعة الثبات" لدعم الهبة الجماهرية فى القدس والضفة الغربية المحتلتين التى تدخل شهرها الثالث.

اليوم السابع -12 -2015

وأشارت إلى أن المواجهات أسفرت عن إصابة خمسة أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى "شهداء الأقصى" وسط القطاع لتلقى العلاج.

اليوم السابع -12 -2015

وشهدت منطقتا معبر "ناحل عوز" شرق حى الشجاعية شرق مدينة غزة ومنطقة الفراحين شرق خان يونس جنوب القطاع فى قطاع غزة مواجهات محدودة مع قوات الاحتلال لم تسفر عن وقوع إصابات حتى الآن.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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