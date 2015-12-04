بالصور.. إصابة 5 فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال قرب حدود وسط قطاع غزة

أصيب خمسة فلسطينيين بجروح متفاوتة إثر تجدد المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى عند نقطة تماس شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن عشرات الشبان تظاهروا عند السلك الحدودى الفاصل فى "جمعة الثبات" لدعم الهبة الجماهرية فى القدس والضفة الغربية المحتلتين التى تدخل شهرها الثالث.

وأشارت إلى أن المواجهات أسفرت عن إصابة خمسة أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى "شهداء الأقصى" وسط القطاع لتلقى العلاج.

وشهدت منطقتا معبر "ناحل عوز" شرق حى الشجاعية شرق مدينة غزة ومنطقة الفراحين شرق خان يونس جنوب القطاع فى قطاع غزة مواجهات محدودة مع قوات الاحتلال لم تسفر عن وقوع إصابات حتى الآن.



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