إصابة عشرات الفلسطينيين إثر قمع الاحتلال مسيرة سلمية مناهضة للاستيطان

>أعلنت مصادر طبية فلسطينية إصابة العشرات من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز الذى أطلقه جيش الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وذكر شهود عيان من محافظة قلقيلية التابعة لها كفر القدوم، لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم "الجمعة"، أن مسيرة واسعة من أهالى القرية وعدد من المتضامنين الأجانب انطلقت بعد الصلاة باتجاه مستوطنة قدوميم والبوابة التى تغلق شارع القرية وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلى بالتصدى للمسيرة بإطلاق قنابل الغاز والأعيرة النارية، مما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق.

كما كشف شهود العيان أن جيش الاحتلال نشر عناصره ومن بينهم قناصة فى مختلف الأمكان بالمدينة قبل انطلاق المسيرة ثم قامت بمهاجمة أفراد المسيرة السلمين.