بالصور.. المرصد السورى: مقتل 35 مدنيا بقصف جوى وسط وجنوب سوريا

>أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان - الذى يتخذ من لندن مقرا له - مقتل 35 مدنيا على الأقل فى قصف جوى للقوات الحكومية السورية على وسط وجنوب البلاد بالإضافة إلى الغوطة الشرقية لدمشق.

وقال المرصد - فى بيان أوردته قناة سكاى نيوز الاخبارية اليوم الجمعة - إن الجيش الحكومى شن غارات عدة على مناطق فى مدينتى سقبا وكفربطنا وبلدة جسرين فى الغوطة الشرقية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 11 شخصا وإصابة آخرين.

وفى وسط البلاد، قتل 11 مدنيا بينهم 4 أطفال وأصيب آخرون بجروح بعضها خطيرة فى غارات جوية نفذتها الطائرات الحربية السورية على مدينة تلبيسة فى ريف حمص الشمالى التى تسيطر عليها الفصائل المقاتلة والمتشددة، من جانب آخر، قتل 8 مدنيين، بينهم 4 أطفال، فى قصف فى ريف درعا الشمالى فى جنوب البلاد.

وأوضح المرصد أن القوات الحكومية قصفت بلدة الحارة حيث تتواجد فصائل متشددة ومقاتلة، بينها جبهة النصرة اسفر عن مقتل 4 أطفال .



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