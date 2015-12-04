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بالصور.. المرصد السورى: مقتل 35 مدنيا بقصف جوى وسط وجنوب سوريا

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بالصور.. المرصد السورى: مقتل 35 مدنيا بقصف جوى وسط وجنوب سوريا بالصور.. المرصد السورى: مقتل 35 مدنيا بقصف جوى وسط وجنوب سوريا

>أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان - الذى يتخذ من لندن مقرا له - مقتل 35 مدنيا على الأقل فى قصف جوى للقوات الحكومية السورية على وسط وجنوب البلاد بالإضافة إلى الغوطة الشرقية لدمشق.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

وقال المرصد - فى بيان أوردته قناة سكاى نيوز الاخبارية اليوم الجمعة - إن الجيش الحكومى شن غارات عدة على مناطق فى مدينتى سقبا وكفربطنا وبلدة جسرين فى الغوطة الشرقية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 11 شخصا وإصابة آخرين.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

وفى وسط البلاد، قتل 11 مدنيا بينهم 4 أطفال وأصيب آخرون بجروح بعضها خطيرة فى غارات جوية نفذتها الطائرات الحربية السورية على مدينة تلبيسة فى ريف حمص الشمالى التى تسيطر عليها الفصائل المقاتلة والمتشددة، من جانب آخر، قتل 8 مدنيين، بينهم 4 أطفال، فى قصف فى ريف درعا الشمالى فى جنوب البلاد.

اليوم السابع -12 -2015

وأوضح المرصد أن القوات الحكومية قصفت بلدة الحارة حيث تتواجد فصائل متشددة ومقاتلة، بينها جبهة النصرة اسفر عن مقتل 4 أطفال .

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365