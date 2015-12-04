اخبار سوريا اليوم .. 5 مليون طفل يحتاجون مساعدات إنسانية عاجلة

ركزت أخبار سوريا اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار سوريا اليوم ، أنه أفاد المدير الإقليمى لمنطقتى الشرق الأوسط والشرق الأدنى فى اللجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت ماردينى، بأن أكثر من 12 مليون سورى، من بينهم 5ر5 مليون طفل، بحاجة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة، محذرا فى الوقت ذاته من تدهور الوضع الإنسانى فى سوريا مع اقتراب حلول فصل الشتاء.

وأشار ماردينى بحسب بيان صادر عن المكتب الإقليمى للجنة نشر فى عمان اليوم الجمعة – إلى أن أكثر من 4 ملايين سورى فروا إلى خارج سوريا فيما تشرد حوالى 8 ملايين داخليا، كما أجبر الكثيرون على الرحيل لمرات عدة، لافتا إلى أن النزاع الدائر فى سوريا منذ خمس سنوات تقريبا تسبب فى تدمير جزء كبير من البنية التحتية للبلاد وألحق أضرارا شديدة بها.

وقال إن الوضع الإنسانى فى سوريا كارثى وخطير جدا بالنسبة للكثيرين من الناس ويتدهور يوما بعد يوم، خاصة وأنهم سيواجهون فى الأيام القادمة شتاء شديد البرودة وهم لا يملكون سوى النزر القليل من الموارد"..مضيفا "هناك مئات الآلاف من الأشخاص يحاولون العيش بأبسط الموارد الأساسية فى ظل انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر".

ومن أخبار سوريا اليوم ، قتل 26 مدنيا على الأقل فى قصف جوى لقوات النظام السورى طال وسط وجنوب البلاد، بالإضافة الى الغوطة الشرقية لدمشق، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان اليوم الجمعة.

وأفاد المرصد السورى "نفذ الطيران الحربى (السورى) غارات عدة على مناطق فى مدينتى سقبا وكفربطنا وبلدة جسرين فى الغوطة الشرقية، ما اسفر عن سقوط أكثر من 11 شهيدا مدنيا واصابة وفقدان عشرات آخرين".

وتعد الغوطة الشرقية معقل الفصائل المعارضة فى محافظة ريف دمشق، ودائما ما تتعرض ومحيطها لقصف مدفعى وجوى مصدره قوات النظام، فيما يستهدف مقاتلو الفصائل العاصمة من مواقع تحصنهم. وفى وسط البلاد، قتل 11 مدنيا بينهم اربعة اطفال واصيب آخرون بجروح بعضها خطيرة فى غارات جوية نفذتها الطائرات الحربية السورية على مدينة تلبيسة فى ريف حمص الشمالي، بحسب المرصد.

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