رئيس الوزراء يلتقى الرئيس الصينى فى جوهانسبرج

التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، مساء اليوم الجمعة، بالرئيس الصينى تشى جينبينج، بجوهانسبرج على هامش اجتماعات قمة منتدى التعاون الصينى الأفريقى، حيث تم بحث العلاقات الثنائية المصرية الصينية وسبل دعمها وتطويرها فى مختلف المجالات.

ونقل رئيس الوزراء - خلال اللقاء - إلى الرئيس الصينى تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى وترحيبه بالزيارة المرتقبة للرئيس الصينى إلى القاهرة الشهر المقبل.

وقال رئيس الوزراء إن الرئيس السيسى كان يود المشاركة فى هذا الحدث الهام فى جنوب أفريقيا لولا انشغالات حالت دون ذلك، وأشاد إسماعيل بالعلاقات التاريخية التى تربط مصر والصين منذ ٥٩ عامًا، قائلاً "إننا سنحتفل العام المقبل بمرور ٦٠ عامًا على هذه العلاقات".

ورحب إسماعيل بالزيارة المرتقبة للرئيس الصينى لمصر فى يناير المقبل، معربًا عن تطلعه لأن تشهد العلاقات فى إطار هذه الزيارة آفاقًا جديدة للتعاون المشترك المثمر بين البلدين.

وحيا الرئيس الصينى المهندس شريف إسماعيل، وأشاد بالعلاقات التاريخية بين مصر والصين ، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات فى تقدم مستمر، خاصة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للصين، وأكد الرئيس الصينى أن بلاده تعمل على تطوير العلاقات مع مصر ، وأن بلاده ستواصل دعم الاستقرار والتنمية بمصر.

كما تم خلال اللقاء - الذى حضره سامح شكرى وزير الخارجية - بحث أوجه التعاون المصرى الصينى خاصة فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ومشاركة الصين فى مشروعات محور قناة السويس.