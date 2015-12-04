العليا للانتخابات: 6 ملايين و253 ألفا و987 ناخبا صوتوا بالمرحلة الثانية

قال المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن تصويت المصريين فى الخارج انتهى فى جولة الإعادة، وبلغ عدد من صوتوا 17 ألفاً و605 ناخبين وبلغت الأصوات الباطلة 386 والأصوات الصحيحة 17 ألفاً و219 وبلغت نسبة الذكور 60% والإناث 40 % .

وفى الداخل، قال المستشار أيمن عباس، إن الدوائر الأكثر تصويتا هى: النزهة ومصر الجديدة وسمنود ومدينة نصر، بينما فى الخارج كانت الدول الأعلى تصويتا هى السعودية بنسبة 35 %، والكويت بنسبة 15%، والإمارات بنسبة 12%، وكانت الفئات العمرية الأكثر تصويتا من سن 31 إلى 40 عاما بنسبة 29%، بينما الدول التى لم يصوت فيها أحد فى الدول صربيا والبوسنة وأنجولا وموروشيوس.

وأوضح عباس أن عدد المصريين فى الداخل ممن يحق لهم التصويت 28 مليوناً و14 ألفا و404 ناخبين، حضر منهم 6ملايين و253ألفا و987 ناخبا، بنسبة 22.3% وبلغ عدد الأصوات الباطلة 197 ألفا و789 بنسبة 3.2% ، وبلغت الأصوات الصحيحة 6 ملايين و56 ألفا و198 ناخبا بنسبة 96.8%، وكانت المحافظات الأعلى تصويتا هى جنوب سيناء 41.06 % وكفر الشيخ 36.82% والدقهلية 36.07% اما المحافظات الاقل تصويتا فى السويس 18.01% والقاهرة 19.96% وبورسعيد 24.12 %.

وقال "عباس" إن اللجنة قامت بحساب متوسط نسبة المشاركة فى المرحلتين للانتخابات وبلغ عدد من صوتوا فيها 15 مليوناً و206 آلاف و107 ناخبين من أصل 53 مليونا و786 ألفا و762 ناخبا بنسبة 28.3% .

وكانت المحافظات الأعلى تصويتا فى المرحلتين هى محافظة جنوب سيناء 41.06% وأقل المحافظات فى المرحلتين هى محافظة السويس 18 .01% .

وقال عباس إن عدد من فازوا فى المرحلتين 555 نائبا، بالإضافة الى13 نائبا فى الدوائر الموقوفة ليصبح عدد نواب المجلس بعد تعيين رئيس الجمهورية لـ5% من إجمالى المجلس 596 نائبا بينهم 316 نائبا عدد المستقلين بنسبة 56.9%، والأحزاب 239 نائبا بنسبة 43.1%.